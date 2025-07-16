«Странный выбор»: в Британии удивились костюму Макрона на встрече со Стармером

Daily Mail: Макрон, несмотря на жару, встретился со Стармером в костюме-тройке

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил британских журналистов своим гардеробом во время визита в Лондон и встречи с премьером Великобритании Киром Стармером. Об этом написала газета Daily Mail .

Французский лидер зачесал волосы так, чтобы скрыть залысину, а также выбрал для встречи классический костюм-тройку.

«Странный выбор для такого жаркого дня», — отметил автор статьи.

Кроме того, по данным газеты, Макрон сразу дважды грубо нарушил королевский протокол. Сначала в Виндзорском замке, обходя парадный строй королевских гвардейцев, президент Франции опередил короля Карла III и пошел впереди него, а затем похлопал одного из военных по спине.

Ранее британский таблоид Daily Express заявил, что Макрон во время визита в Великобританию унизил Стармера, сделав ему крайне неприятный подарок и навязав свои условия.