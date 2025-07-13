DE: Макрон унизил Стармера во время визита в Британию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита в Соединенное Королевство унизил премьер-министра Кира Стармера. Об этом написал британский таблоид Daily Express .

«Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия. Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал», — отметили авторы материала.

Причиной столь категоричного утверждения стало обсуждение двумя лидерами миграционного кризиса, охватившего Великобританию и Евросоюз. Французскому лидеру удалось превратить Британию в хаб для мигрантов и оградить от них старны Евросоюза.

Также автора возмутил подарок Макрона — гобелен из Байе, на котором изображены события, приведшие к завоеванию Англии герцогом Нормандии Вильгельмом.

Франция и Великобритания выразили готовность разместить на Украине военный контингент, когда там закончатся бои, заявил на пресс-конференции Макрон.