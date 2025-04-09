Странные заявления Макрона связали с перепадами погоды

Президент Франции Эммануэль Макрон делится противоречивыми заявлениями, что может быть связано с перепадами атмосферного давления. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Москва 24».

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», — предположила дипломат.

Захарова напомнила, что сначала французский лидер активно требовал дать ему место в переговорном процессе. Однако уже на следующий день началась риторика о ядерном оружии и о том, что Франция готова «всех победить и отправить куда-то свои контингенты». К тому же Макрон призывал защитить Европу от России французским ядерным оружием.

В марте Макрон пообещал отправить на Украину франко-британскую «миссию сил сдерживания». Он также сообщил о решении ускорить выдачу кредитов, чтобы в ВСУ поступило больше вооружения.