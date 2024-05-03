Странное свечение появилось в небе над территорией всей Украины | 360°

Мир 03 мая 2024, 00:08 Странное свечение появилось в небе над территорией всей Украины «Страна.ua»: в небе над всей Украиной появилось свечение Pxhere

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По всей Украине в небе появилось странное свечение. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

О необычном явлении сообщили очевидцы из Киева, Одессы, Днепропетровска и западных регионов.

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«Некоторые очевидцы отмечают, что объект движется», — отметили авторы материала.

Они также предположили, что световое явление над Украиной — это след от ступеней ракеты Falcon 9, запуск которой состоялся 2 мая.

Накануне над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку «без взрывов». Она появилась над Днепропетровской и Харьковской областями. Предположительно, свечение появилось из-за метеора или другого космического явления. Вспышку также заметили жители Полтавской, Сумской и других регионов страны.