Странное поведение Зеленского едва не сорвало планы ЕС на онлайн-встрече с Трампом

Профессор Миршаймер указал на странное поведение Зеленского при беседе с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский странно себя вел во время онлайн-встречи лидеров Европы с президентом США Дональдом Трампом, поставив планы ЕС под угрозу срыва. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«На этой встрече Зеленский постоянно менял мнение, смотрелся странно, будто потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это напоминает то, как порой себя вел Джо Байден», — отметил он.

Миршаймер указал, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве, хотя изначально мероприятие направлено на то, чтобы показать поддержку президенту Украины от лидеров стран Евросоюза.

Видеоконференция с участием Трампа, Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца прошла накануне. Европейцы попросили Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным учитывать интересы Украины и Европы.