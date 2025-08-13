Стало известно о планах ЕС ослабить санкции против России после прекращения огня

Sky News: ЕС ослабит антироссийские санкции после прекращения огня на Украине

Поддерживающие Украину европейские страны изучают возможность ослабления санкций против России при достижения договоренностей о прекращении огня. Об этом со ссылкой на источники в Совете ЕС сообщил телеканал Sky News .

Собеседники журналистов подчеркнули, что речь о полном снятии ограничений речь не идет. Ослабление санкций начнется по истечении 15 дней после прекращения боевых действий.

При этом любое нарушение договоренностей вернет ограничения на прежний уровень.

Смягчение санкций Евросоюза против России противоречит требованиям Украины, о которых в среду, 13 августа, сообщило издание Politico.

Источники в Киеве заявили, что для урегулирования конфликта потребовали сохранить и усилить ограничения против России, а также взыскать от 500 миллиардов до одного триллиона долларов компенсации за нанесенный ущерб.

В другие требования украинские власти включили гарантии безопасности и суверенитета страны, обмен пленными и детьми, а также устойчивый режим прекращения огня на линии соприкосновения.