Странам G7 указали на их положение в мире

Генконсул Китая Мэйфан сравнила масштабы стран G7 и остального мира

Входящие в G7 государства не представляют собой весь мир. Такую мысль проиллюстрировала картинкой на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) генеральный консул Китая в Северной Ирландии Чжан Мэйфан.

Дипломат опубликовала карту мира, где синим цветом отметила страны — участницы G7: США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

«G7 равен миру?» — задала риторический вопрос китайский дипломат.

X.com / CGMeifangZhang
Фото: X.com / CGMeifangZhang

На минувшей неделе лидеры стран G7 встретились на саммите в Италии. По итогам встречи они выпустили заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения ведения специальной военной операции.

Также в опубликованной части коммюнике говорится, что участники саммита призвали Россию придерживаться международных правил об отказе использования ядерного оружия, а также средств массового поражения. За нарушение лидеры G7 пригрозили серьезными последствиями.

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