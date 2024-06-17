Странам G7 указали на их положение в мире

Входящие в G7 государства не представляют собой весь мир. Такую мысль проиллюстрировала картинкой на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) генеральный консул Китая в Северной Ирландии Чжан Мэйфан.

Дипломат опубликовала карту мира, где синим цветом отметила страны — участницы G7: США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

На минувшей неделе лидеры стран G7 встретились на саммите в Италии. По итогам встречи они выпустили заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения ведения специальной военной операции.

Также в опубликованной части коммюнике говорится, что участники саммита призвали Россию придерживаться международных правил об отказе использования ядерного оружия, а также средств массового поражения. За нарушение лидеры G7 пригрозили серьезными последствиями.