«Критические ошибки». В США испугались последствий оговорок Байдена

Bloomberg: оговорки Байдена поставили под угрозу его предвыборную кампанию

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оговорки американского лидера Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей», — заявили авторы материала.

Ряд конгрессменов призывал Байдена отказаться от участия в выборах. После провальной пресс-конференции к ним присоединились как минимум три демократа из палаты представителей.

На саммите НАТО Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Говоря об Украине, глава США заявил, что Россия планирует уничтожить «культуру Урана». На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он снова оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

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