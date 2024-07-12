«Критические ошибки». В США испугались последствий оговорок Байдена

Оговорки американского лидера Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей», — заявили авторы материала.

Ряд конгрессменов призывал Байдена отказаться от участия в выборах. После провальной пресс-конференции к ним присоединились как минимум три демократа из палаты представителей.

На саммите НАТО Байден обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. Говоря об Украине, глава США заявил, что Россия планирует уничтожить «культуру Урана». На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он снова оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».