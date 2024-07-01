Страна НАТО совершила новый маневр против России

ABC: Испания перебросила в Словакию военных в рамках усилий НАТО против России

Испания в рамках стратегии Североатлантического альянса против России направила своих военных в Словакию. Это развертывание контингента стало крупнейшим в регионе, сообщил телеканал ABC .

«Присутствие Испании на восточном фланге альянса существенно выросло. Последним ее шагом стало размещение в Словакии подразделения из более чем 780 военнослужащих», — отметили журналисты.

Авторы публикации предположили, что такими маневрами НАТО намерен «показать свои мускулы России и полностью разубедить от вероятного нападения на военный блок».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Россия не станет применять против Запада ядерное оружие. Он отметил, что альянс также не будет пересматривать свою ядерную доктрину.

Днем ранее стало известно, что НАТО разместил 10 батальонных групп около государственной границы Белоруссии.