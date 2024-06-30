НАТО разместил 10 батальонных групп у границы с Белоруссией
Генштаб ВС Белоруссии: у границы поставили 10 батальонных групп НАТО
Недалеко от белорусской границы находятся 10 батальонных тактических групп Североатлантического альянса, общей численностью свыше 20 тысяч человек. Об этом заявил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в беседе с телеканалом ОНТ.
«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», — сказал он.
По словам главы Генштаба, эти группы разместили временно, однако «нет ничего более постоянного, чем нечто временное». Белорусскому руководству не нравится такое соседство, поэтому власти рассматривают и оценивают каждое действие НАТО.
Ранее Лукашенко заявил, что страны альянса нападут на Белоруссию, если государство в чем-то расслабится. По словам президента, в блоке думают, что Россия и Республика Беларусь решат напасть на НАТО и «зачем-то роют противотанковые рвы».