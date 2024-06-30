НАТО разместил 10 батальонных групп у границы с Белоруссией

Генштаб ВС Белоруссии: у границы поставили 10 батальонных групп НАТО

Фото: РИА «Новости»

Недалеко от белорусской границы находятся 10 батальонных тактических групп Североатлантического альянса, общей численностью свыше 20 тысяч человек. Об этом заявил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в беседе с телеканалом ОНТ.

«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», — сказал он.

По словам главы Генштаба, эти группы разместили временно, однако «нет ничего более постоянного, чем нечто временное». Белорусскому руководству не нравится такое соседство, поэтому власти рассматривают и оценивают каждое действие НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что страны альянса нападут на Белоруссию, если государство в чем-то расслабится. По словам президента, в блоке думают, что Россия и Республика Беларусь решат напасть на НАТО и «зачем-то роют противотанковые рвы».

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