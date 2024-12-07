Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты

Bloomberg: Индия засомневалась, что можно создать единую валюту БРИКС

Индия не совершала шагов в сторону дедолларизации, но надеется снизить риски при использовании лишь одной валюты во внешней торговле. Об этом Bloomberg сообщил глава индийского Резервного банка Шактиканта Дас.

Таким образом, он отреагировал на угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа ввести пошлины 100% на товары стран БРИКС в случае попыток создания единой альтернативной доллару валюты.

Дас подчеркнул, что объединение не принимало таких решений, а идею выдвинул лишь один участник блока.

«Сомневаемся в реализации такого плана, потому что нужно учитывать географическое распределение стран-членов. В этом серьезное отличие от Еврозоны, в БРИКС есть географическую смежность», — добавил глава индийского Резервного банка.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил Трампу, что доллар начали использовать как инструмент политической и даже вооруженной борьбы.