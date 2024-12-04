Путин ответил на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Путин напомнил Трампу о негативных последствиях для доллара после его отсутствия

Президент Владимир Путин в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины за отказ от доллара заявил, что республиканец четыре года не был у власти и многое уже изменилось. Об этом глава государства заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Политические противники Трампа очень многое сделали для того, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты», — отметил Путин.

Президент России добавил, что в настоящее время доллар стали использовать как инструмент политической, «а может быть, даже и вооруженной борьбы для нанесения ущерба другим странам».

Трамп ранее пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин, если появится альтернативная американскому доллару валюта. По словам политика, с учетом таких пошлин странам объединения придется забыть о торговле с Соединенными Штатами.