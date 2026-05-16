Страх перед Россией назвали причиной краха правительства Латвии

Правительство Латвии распалось из-за боязни ответных действий Москвы после того, как Киев использовал воздушное пространство страны для ударов по территории России. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале .

По его словам, экс-премьер Эвика Силиня притворялась, что не замечает украинские дроны в латвийском небе. Журналист утверждает, что ей прямо намекнули: если она и дальше будет закрывать глаза на пролет БПЛА, Россия жестко ответит и реакция ей не понравится.

«Так что ее, вероятно, выгнали в отставку», — сказал Христофору.

В начале мая беспилотник рухнул на нефтехранилище в латвийском Резекне. Глава Минобороны Андрис Спрудс не исключил, что дрон мог быть украинским. Спустя несколько дней он ушел в отставку — Силиня объяснила это утратой доверия из-за происшествия с БПЛА.

Вслед за министром правительство покинула и сама премьер. На место Спрудса предложили полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работал на Украине.