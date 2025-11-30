Европа не может возразить Дональду Трампу из страха перед его реакцией. Это ставит под угрозу ее статус глобального геополитического игрока. Об этом написала испанская газета El País .

По ее мнению, ЕС, поглощенный заботой о собственной безопасности и стабильности, а также обеспокоенный репрессиями американского лидера, не может дать отпор Трампу.

«Страх его реакции слишком велик», — признал источник газеты в ЕС.

По оценке издания, Европа не может избавиться от своего подчиненного положения. А Вашингтон при этом пытается заставить Брюссель ослабить цифровые правила в обмен на переговоры о пошлинах. Еврокомиссия, кажется, оказалась в тупике.

«Если она не будет действовать решительно и быстро, Европа рискует окончательно утратить свою роль глобального геополитического игрока», — предупредили журналисты.

Газета также отмечает, что мирные переговоры по Украине продемонстрировали слабость ЕС.

Ранее замглавы МИД России Рябков заявил, что США оценивают ситуацию вокруг Украины адекватнее Европы. Каждый раз, когда есть возможность урегулировать конфликт, они делают все возможное, чтобы помешать процессу и разрушить основу для мира. Европейцы не верят в решение этого вопроса.