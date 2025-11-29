Рябков: взгляд США на ситуацию вокруг Украины более реалистичный, чем в Европе

Россия и США продолжают диалог. Американская сторона лучше понимает ситуацию вокруг украинского конфликта, чем европейцы, заявил замглавы МИД РФ Рябков в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы исходим из того, что администрация США в этих условиях проводит здравый курс, воспринимает ситуацию [вокруг Украины] более адекватно, чем европейские союзники США. И, соответственно, мы продолжаем диалог», — отметил дипломат.

Рябков отметил, что европейцы явно не верят в возможность решения этого вопроса. Каждый раз, когда появляется шанс на урегулирование, они прикладывают все усилия — политические и материальные ресурсы — чтобы сорвать процесс и разрушить основу для мирного решения, — подчеркнул он.

США представили план урегулирования конфликта на Украине, включающий 28 пунктов. Этот документ вызвал критику со стороны Киева и его европейских партнеров, которые предложили значительные изменения.

Неделю назад, 23 ноября, в Женеве прошли консультации между США и Украиной. По информации РБК-Украина, стороны согласовали большую часть плана, но некоторые ключевые пункты остались открытыми для обсуждения на встрече президентов США и Украины, дата которой пока неизвестна. Позднее Трамп сообщил, что количество пунктов в плане сократилось до 22.

В затяжном конфликте на Украине время играет на руку России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу начать переговоры с Москвой как можно скорее. Премьер-министр Венгрии считает, что Россия в будущем снова займет важное место в мировой экономике. Санкции будут сняты, замороженные активы направят в американо-российские фонды.