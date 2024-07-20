Сторож погиб из-за взрыва рядом с военным полигоном Армении

Минобороны Армении: взрыв прогремел рядом с полигоном, погиб человек

Фото: РИА «Новости»

Взрыв прогремел рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны. Погиб один человек, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«На полигоне Минобороны взрыва не было. Его зафиксировали на территории, прилегающей к полигону, погибший — гражданское лицо», — указали в сообщении.

По данным агентства «Sputnik Армения», взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината. Жертвой ЧП стал сторож. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что погибшему было 64 года. Другие подробности не приводились.

Ранее неизвестный мужчина устроил стрельбу в отделе полиции в Армении. Преступление произошло в Котайкской области. Иностранец начал стрелять по полицейским из винтовки. Сообщалось о двух пострадавших. Ранения получил и сам стрелявший.

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