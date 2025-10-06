Стороны увязли: шатдаун в США грозит растянуться на недели

Правительство США могло приостановить работу на недели, поскольку обе стороны отказываются идти на компромисс. Об этом сообщило агентство France-Presse .

«Обе стороны увязли и почти не идут на компромисс», — рассказал бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера Эндрю Конещуски.

Главное требование демократов — увеличить субсидии на здравоохранение для американцев с низким уровнем дохода, чего республиканцы делать не хотят. Президент Дональд Трамп обвинил в шатдауне своих политических противников, заблокировавших его резолюцию по финансам.

Шатдаун в США объявили 1 октября из-за того, что конгрессмены не смогли в установленный срок договориться о бюджете. По словам сенатора от Айовы Джони Эрнст, он уже обошелся американским налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.