Стороны увязли: шатдаун в США грозит растянуться на недели
AFP: правительство США могло приостановить работу на недели
Правительство США могло приостановить работу на недели, поскольку обе стороны отказываются идти на компромисс. Об этом сообщило агентство France-Presse.
«Обе стороны увязли и почти не идут на компромисс», — рассказал бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера Эндрю Конещуски.
Главное требование демократов — увеличить субсидии на здравоохранение для американцев с низким уровнем дохода, чего республиканцы делать не хотят. Президент Дональд Трамп обвинил в шатдауне своих политических противников, заблокировавших его резолюцию по финансам.
Шатдаун в США объявили 1 октября из-за того, что конгрессмены не смогли в установленный срок договориться о бюджете. По словам сенатора от Айовы Джони Эрнст, он уже обошелся американским налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.