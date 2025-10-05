Шатдаун обошелся американцам в 1,2 млрд долларов
Сенатор Эрнст: американцы заплатили $1,2 млрд за оклады неработающих чиновников
Американские налогоплательщики из-за шатдауна заплатили уже 1,2 миллиарда долларов за зарплаты неработающих чиновников. Об этом Fox News заявила сенатор от штата Айова Джони Эрнст.
Она подчеркнула, что из-за лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, устроившего шатдаун правительства, простым гражданам пришлось раскошелиться.
«Налогоплательщикам придется сегодня платить еще 400 миллионов долларов, чтобы заплатить 750 тысячам непервостепенным бюрократам за то, что они не работают», — уточнила сенатор.
По ее словам, «политическая выходка демократов» из-за финансируемого из бюджета здравоохранения для нелегальных иммигрантов обошлась стране более чем в миллиард долларов.
Ранее на фоне шатдауна в США возник риск потери контроля над ядерным арсеналом. Министр энергетики страны Крис Райт предупредил, что у Национального управления по ядерной безопасности есть деньги, которых хватит только на восемь дней.