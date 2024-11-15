Главы МВД и Службы госбезопасности Абхазии вышли на переговоры с протестующими

Глава МВД Абхазии Роберт Киут, председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар вышли к протестующим в Сухуме. Об этом сообщило агентство «Апсныпресс» .

Они пообещали передать президенту республики Аслану Бжании требования протестующих.

Протесты вызваны рассмотрением в Абхазии проекта ратификации соглашения с Россией по реализации инвестпроектов. Положения документа не устраивают оппозицию в республике. Столкнувшись с давлением и угрозами, депутаты парламента отложили рассмотрение проекта.

Ранее Бжания заявил, что отсутствие такого соглашения несет риски для Абхазии, поскольку в экономику страны больше неоткуда будет привлечь деньги.