Мероприятие «Встречи друзей России» прошло в центральной части Словакии, собрав поклонников русского языка и культуры, а также сторонников дружбы между странами. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщило посольство РФ в Братиславе.

«Сотрудник посольства России принял участие в мероприятии „Встречи друзей России“, которые проходили 13–15 сентября в центральной части Словакии и собрали поклонников русского языка и культуры, сторонников поддержания дружеских связей между народами наших стран», — уточнили в дипмиссии.

В рамках «Встречи» прошла презентация фотовыставки «Мать и дети в национальных костюмах», посвященной Году семьи в России.

В субботу, 14 сентября, сотрудница дипмиссии возложила венок к памятнику красноармейцам под Каменином. В церемонии также участвовали представитель православного духовенства, ветераны-антифашисты, представители клуба военной истории и местные общественники.

Ранее пророссийские плакаты заполонили улицы по всей Италии. На них было изображено рукопожатие в цветах российского и итальянского флага, а также надписи с лозунгом «Россия нам не враг» и требованиями прекратить поставки оружия Украине и Израилю.