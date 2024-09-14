«Россия нам не враг». Пророссийские плакаты заполонили улицы в Италии

CNN: по всей Италии установили щиты с призывом прекратить поставки оружия Киеву

Сотни пророссийских плакатов с изображением рукопожатия в цветах российского и итальянского флагов появились на рекламных щитах по всей Италии. Об этом сообщил телеканал CNN .

Плакаты с лозунгом «Россия нам не враг» заметили в Риме, Вероне, Пизе, Парме и Модене. Их установку оплатил политический альянс Sovranita Popolare.

«Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира», — гласила надпись на некоторых плакатах, размещенных в Риме.

Представители посольства Украины в стране негативно восприняли появление таких рекламных щитов, выразив обеспокоенность и призывая местные власти пересмотреть процедуру выдачи разрешений на рекламу в итальянских городах.

В ряде регионов пророссийские билборды сняли по решению чиновников, а в других они остались висеть, пока не истечет срок аренды.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим отказал Киеву в использовании итальянского оружия для ударов по территории России.