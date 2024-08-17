«Сторонник Путина». Немцы встретили овациями смелое признание издателя журнала Compact

Глава немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина

Фото: РИА «Новости»

Издатель запрещенного в Германии ультраправого журнала Compact Юрген Эльзессер выступил на конференции партии «Альтернатива для Германии» в Магдебурге. Он раскритиковал немецкое правительство и признался в симпатии к президенту России Владимиру Путину, сообщило DPA.

Эльзэссер обрушился с критикой на лидера партии «зеленых» Рикарду Ланг и правительство Германии. Он назвал министра внутренних дел Нэнси Фазер фашисткой, а министра обороны Бориса Писториуса — военным преступником.

«И, конечно, мне никто не запретит сказать: я сторонник Путина», — сказал он.

Публика встретила речь издателя громкими овациями. Эльзэссер рассказал, что привез на конференцию 200 экземпляров своего журнала, анонсировал запуск службы экстренной почтовой доставки и пообещал добиться справедливости через суд.

МВД Германии 16 июля запретило Compact за правоэкстремистскую направленность. Однако Федеральный административный суд усомнился в соразмерности наказания и временно при соблюдении ряда условий снял запрет на издание журнала.

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