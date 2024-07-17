Адвокат Байзихт рассказал, что руководство Compact шокировано решением властей ФРГ запретить журнал

Власти Германии закрыли политический журнал Compact и изъяли у его сотрудников все средства связи. Об этом RT рассказал адвокат журнала Маркус Байзихт.

По его словам, происходящее — это жестокий удар по свободе слова в Германии.

«Такое уже было в Германии в 20-40-x годах прошлого столетия. И мы думали, что такое никогда не повторится. Но… Мы все шокированы этим», — подчеркнул Байзихт.

Руководство журнала обвинили в том, что оно поддерживает Россию и продвигает эту идею в своей редакционной политике.