Столтенберг заподозрил Китай в попытке приблизиться к границам НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя совместные учения Китая и Белоруссии, заявил, что КНР таким образом пытается приблизиться к границам НАТО. Об этом он заявил на полях саммита альянса, его слова привели на официальном сайте организации.

«Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии — это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах», — заявил Столтенберг.

Китайские военнослужащие 6 июля прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в совместных антитеррористических учениях. Тренировки продлятся до 19 июля. На учениях военные двух стран подготовят базу для будущего сотрудничества.