Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что безуспешные попытки заставить союзников альянса передать Украине больше оружия до 2022 года для него были самыми сложными обсуждениями на посту. Об этом сообщил изданию Politico .

«Если бы мы тогда передали хотя бы часть вооружений, которые начали передавать уже после 2022 года, то предотвратили бы войну», — сказал он.

На прошлой неделе в рамках заседания Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Столтенберг передал полномочия генерального секретаря альянса Марку Рютте.

Ранее профессор Туомас Малинен выразил мнение, что в настоящее время НАТО переживает самый сложный период за всю историю своего существования. По его мнению, от единства организации не осталось и следа.