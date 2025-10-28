Столтенберг рассказал, как отказал умолявшему о помощи Зеленскому в 2022 году

Бывший генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2022 году не пошел навстречу украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который просил его закрыть небо. Экс-глава блока подробно рассказал о ситуации в эфире датского телеканала TV2 .

Он отметил, что побоялся вовлекать НАТО в конфликт, поэтому отказал лидеру республики.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство», — уточнил Столтенберг.

В тот момент глава альянса объяснил Зеленскому, что для выполнения просьбы потребуется устранить всю российскую противовоздушную оборону. Столтенберг решил, что Украина может потерпеть поражение за несколько дней, но отказался пойти на риск втягивания НАТО в противостояние с Россией.

Ранее бывший гендиректор альянса описал в мемуарах встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Столтенберг заявил, что переговоры проходили в приятной атмосфере.