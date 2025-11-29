Нато пытается доказать, что по-прежнему играет важную роль в глобальной политике, но на самом деле загнивает на корню. А причина тому — экс-генсек альянса Йенс Столтенберг и его неумелое руководство. Такое мнение выразил Дан-Вигго Бергтун для колонки в издании Steigan blogger .

По его мнению, эта правда доступна всем, кто следит за политическими процессами «без фильтров и прикрас».

«НАТО не просто ослабевает. НАТО гибнет. И не с треском, а медленно разлагаясь изнутри. Это разложение началось задолго до Украины, но теперь стало очевидным. Уже забрезжил конец альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, ради которых когда-то создавался», — заявил автор материала.

Одной из причин падения НАТО Бергтун назвал стратегическое поражение в Афганистане. Это показало неспособность альянса к долгосрочному планированию, поэтому «империя позорно рассыпалась», а ее остатки растеряли значимость.

Надежды на Йенса Столтенберга не оправдались, он лишь ускорил распад альянса.