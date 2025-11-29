«Разлагается изнутри». Столтенберга обвинили в распаде НАТО
Steigan: Столтенберг привел НАТО к ослабеванию и распаду
Нато пытается доказать, что по-прежнему играет важную роль в глобальной политике, но на самом деле загнивает на корню. А причина тому — экс-генсек альянса Йенс Столтенберг и его неумелое руководство. Такое мнение выразил Дан-Вигго Бергтун для колонки в издании Steigan blogger.
По его мнению, эта правда доступна всем, кто следит за политическими процессами «без фильтров и прикрас».
«НАТО не просто ослабевает. НАТО гибнет. И не с треском, а медленно разлагаясь изнутри. Это разложение началось задолго до Украины, но теперь стало очевидным. Уже забрезжил конец альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, ради которых когда-то создавался», — заявил автор материала.
Одной из причин падения НАТО Бергтун назвал стратегическое поражение в Афганистане. Это показало неспособность альянса к долгосрочному планированию, поэтому «империя позорно рассыпалась», а ее остатки растеряли значимость.
Надежды на Йенса Столтенберга не оправдались, он лишь ускорил распад альянса.
Он выступал с пламенной риторикой, но так и не воплотил свои речи в реальность. Он призывал к единству, однако все решения единолично принимали США. Он рассуждал о мире, последовательно ставя палки в колеса всякой дипломатии.
Дан-Вигго Бергтун
Автор статьи напомнил, что в урегулировании украинского конфликта НАТО не досталось места за столом переговоров. Он подчеркнул, что из института безопасности Североатлантический альянс превратился в «механизм по накачке оружием». Автор назвал НАТО музейным экспонатом и реликтом тех времен, когда Запад мечтал вечно править миром.