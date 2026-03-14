Столтенберг оценил шансы на распад НАТО

На фоне разобщения стран Европы и США под управлением президента Дональда Трампа не исключен крах Североатлантического альянса. Об этом бывший генсек НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил в программе The House на канадском телеканале CBC .

Он сказал, что нет никаких гарантий, что НАТО выживет после отставки Трампа. Президент США открыто выражает свое недовольство альянсом, но, по мнению Столтенберга, все же верит, что он сохранится.

«Сильный НАТО хорошо для Европы, хорошо для Канады, но также хорошо и для Соединенных Штатов», — сказал бывший генсек.

Преимуществом альянса Столтенберг назвал географическое положение, благодаря которому НАТО помогает США получать важную информацию для их собственной безопасности.

Бывший генсек верит, что критика со стороны Трампа в основном направлена ​​не в адрес альянса как такового, а в сторону недостаточно инвестирующих в оборону союзников.

Ранее самого Столтенберга обвиняли в развале НАТО. Обозреватель Steigan blogger Дан-Вигго Бергтун заявил, что альянс под его управлением медленно разлагался изнутри, причем этот процесс начался задолго до конфликта на Украине.