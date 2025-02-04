Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг оставит должность главы Мюнхенской конференции по безопасности на время руководства Минфином Норвегии. Заявление политика опубликовали на сайте конференции.

Столтенберг также покинет должность сопредседателя Бильдербергского клуба.

«Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к своим другим обязанностям, когда мой срок полномочий закончится», — подчеркнул экс-генсек альянса.

По его словам, он продолжит участвовать в работе MSC и его мероприятиях «настолько, насколько позволит новая должность».

Ранее ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров рассказал, что Столтенберг был в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов. Он добавил, что экс-генсек НАТО отказался сотрудничать и доложил о своих контактах норвежской полиции безопасности.