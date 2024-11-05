Столтенберг находился в разработке разведки СССР под фамилией Стеклов

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был в разработке разведки Советского Союза под псевдонимом Стеклов. Об этом рассказал РИА «Новости» ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

В интервью Financial Times Столтенберг рассказывал о своих контактах с норвежским «агентом КГБ». Он якобы пытался завербовать бывшего генсека НАТО по просьбе контрразведки Норвегии.

Винокуров заметил, что слова Столтенберга не соответствуют действительности. При этом в конце 1980-х — начале 1990-х годов экс-генсек альянса действительно находился в разработке советской разведки.

«Под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности», — подчеркнул Винокуров.

В начале октября Столтенберг покинул пост генсека НАТО. В штаб-квартире блока в Брюсселе он передал полномочия генерального секретаря альянса Марку Рютте.