Столтенберг не увидел ошибок в отношениях России и НАТО после холодной войны

Выбранная НАТО стратегия по налаживанию добрых отношений с Россией после окончания холодной войны была правильной. Альянсу требовалось сотрудничество с ядерной державой, против которой он раньше выступал. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил бывший генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Он добавил, что перед сегодняшним руководством альянса стоит более сложная задача: дать понять России всю серьезность своих действий и готовности ответить в случае проявления агрессии.

«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — заявил Столтенберг.

Бывший глава НАТО добавил, что до разрядки и налаживания отношений стороны находились в состоянии многолетней конфронтации, но тогда чувствовали допустимый уровень друг друга. Сегодня же мир стал более непредсказуемым и столкнулся с небывалым количеством вызовов, часть которых Североатлантический альянс решить не в состоянии.

Газета The Washington Post заявила о значительном сокращении количества атомных подводных лодок США после окончания холодной войны. По данным издания, из 168 субмарин на плаву осталось только 68, из которых 20 стоит в доках. При этом модернизация военного подводного флота идет с большим опозданием. Это создало ситуацию с невозможностью отразить вероятные угрозы.