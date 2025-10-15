На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновения

Пакистанские военные обстреляли приграничные районы в Афганистане в ответ на нападение талибов на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил телеканал PTV .

По данным вооруженных сил Пакистана, афганская сторона понесла потери.

«На постах боевиков вспыхнули пожары, и талибы отступили, оставив после себя множество убитых», — отметил телеканал.

По информации информационного портала Tolo News, тяжелые бои начались у пограничного перехода «Спинбулдак — Чаман», который является значимым торговым путем. Сайт добавил, что жертвами столкновений стали три мирных жителя, ранения получили несколько детей.

Также ВВС Афганистана ударили по пакистанскому городу Лахор. В результате атаки погибли не менее 58 пакистанских военных.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт между Пакистаном и Афганистаном. Он рассказал, что хорошо разбирается в завершении войн и уже «спас миллионы жизней». По его словам, он сделал это не ради Нобелевской премии.