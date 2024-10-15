«Стойкий полдень». НАТО на ядерных учениях в Европе отработает задачи против России

Начавшиеся в Европе учения НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») не только нагнетают напряженность между Россией и альянсом, но и нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом в стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он напомнил, что НАТО представляет угрозу для России, и военные маневры Steadfast Noon являются очередной демонстрацией этого факта.

«Они отрабатывать будут задачи против нашей страны, а не против какой-то там Буркина-Фасо или Гайаны», — объяснил эксперт.

Литовкин напомнил о том, что в НАТО есть комитет ядерного планирования, который грубым образом нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. По словам специалиста, США проигнорировали все положения этого документа.

«Первый пункт договора говорит о том, что страны, обладающие ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно не должны знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с его эксплуатацией, применением и обслуживанием», — сообщил он.

В тех странах, где есть американское ядерное оружие, дислоцируются самолеты, которые оборудованы аппаратурой для его применения, добавил аналитик. Несмотря на ДНЯО, летчиков обучают использованию этого оружия.

«Учения, которые начались сегодня, две недели будут наглядным свидетельством того, как они (США — прим. ред.) этот договор нарушают», — заключил Литовкин.

Военные маневры Steadfast Noon стартовали 14 октября. Учения проходят на севере Европы, в них участвуют 13 стран. Военные задействуют различные типы самолетов, в том числе реактивные с ядерным оружием, истребители сопровождения и бомбардировщики.