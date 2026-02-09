«Стоит на пороге бомбы». Ирану могли отправить ядерное оружие?

В соцсети X быстро распространилась гипотеза, что Ирану якобы уже отправили ядерное оружие. На это обратил внимание автор телеграм-канала «Военная хроника» .

«Если это правда и ОМП у страны уже готово, то это событие может запустить цепочку событий на Ближнем Востоке», — заявил он.

В первую очередь Саудовская Аравия с высокой долей вероятности запустит собственную программу. Она обещала это сделать в ответ на получение Ираном ядерного оружия.

«Но насколько это вообще реально? Вероятность того, что Иран уже стоит на пороге бомбы, действительно высокая», — предположил автор поста.

Даже с учетом заморозок и санкций у Тегерана было время на завершение проекта. После выхода Америки из СВПД в 2018 году работы по разработке ядерного оружия заметно ускорились.

Иран уже давно освоил обогащение урана до 60% и преодолел технический барьер для создания подобного вида вооружений. Накопленные запасы материалов теоретически позволяют собрать несколько боевых зарядов. Однако неизвестно, достаточно ли этого для демонстрации решимости и формирования реальных угроз в адрес оппонентов.

Ранее в Омане начались переговоры делегаций США и Ирана. Дипломаты обсудят ядерную программу республики.