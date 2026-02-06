Переговоры делегаций США и Ирана стартовали в Омане

Американские и иранские дипломаты начали обсуждать в Маскате ядерную программу республики. Об этом сообщило агентство Fars .

Это первые переговоры двух стран по иранской ядерной программе после конфликта в июне 2025 года.

Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, а Соединенных Штатов — спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Ранее востоковед Евдокия Добрева рассказала, что дипломаты поднимут на встрече в Омане тему соответствия ядерной программы Ирана международным нормам и стандартам. Стороны попытаются наладить конструктивный диалог и устранить имеющиеся разногласия.

Иран считает требования Белого дома о смене в власти в республики недопустимым вмешательством во его внутренние дела. Руководство страны основывает свою позицию на праве свободно заниматься разработкой атомной энергии в мирных целях, добавила эксперт.

Если США и Иран смогут договориться, это поможет обеспечить прозрачность иранской ядерной программы и снизит риски нарушения международного режима нераспространения ядерного оружия.