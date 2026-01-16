Стоимость первого линкора класса «Трамп» превысит 20 миллиардов долларов

Первый из проектируемых в США линкоров класса «Трамп» обойдется до 22 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим военным кораблем в истории страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Аналитик бюджетного управления конгресса Эрик Лабс отметил, что финальная стоимость первого корабля зависит от вооружений на борту, численности экипажа и тоннажа. Наиболее дешевый сценарий предусматривает цену в 15,1 миллиарда долларов.

На текущий момент самым дорогим военным кораблем в США является авианосец Gerald Ford, который ввели в строй в 2017 году. Он обошелся казне в 13 миллиардов долларов. Журналисты подчеркнули, что пока что линкор остается на этапе концепции.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что США потратят как минимум 10 лет на строительство двух первых линкоров нового класса.