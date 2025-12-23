Капитан Дандыкин допустил, что США потратят около 10 лет на строительство двух новых линкоров

Строительство двух новых линкоров в США займет примерно 10 лет. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с « Ридусом ».

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о старте проекта ВМС по созданию серии крупных военных судов, утверждая, что первые два корабля построят в течение двух с половиной лет.

«Американцы построили эскадренные миноносцы типа Zumwalt. Их еще называют плавающими утюгами. Получилось нечто до безобразия дорогущее. В них нет ничего такого, что могло бы дать преимущество в боевых условиях. Посмотрим, как будут обстоять дела с линкорами, если их создадут», — отметил эксперт.

По его словам, возведение линкоров потребует длительного периода проектирования, постройки и испытаний. Капитан допустил, что весь процесс займет около 10 лет.