Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель

Цена одного барреля нефти марки Brent превысила 100 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 06:26 12 марта стоимость майских фьючерсов увеличилась на 9,42% относительно предыдущего закрытия и достигла 100,64 доллара.

Апрельский фьючерс вырос на 9,26% — до 95,33 доллара за баррель.

Из-за войны на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок энергоресурсов из государств Персидского залива.

Накануне движение в проливе остановилось из-за мин, сброшенных иранскими судами. Речь идет минимум о 12 снарядах.