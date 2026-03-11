Иранские мины заблокировали судоходство в Ормузском проливе

Reuters: разведка США насчитала не менее 12 иранских мин в Ормузском проливе

Движение судов в Ормузском проливе остановилось из-за сброшенных иранскими судами мин. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке США, речь идет о не менее чем 12 взрывоопасных устройствах.

Один из собеседников журналистов уточнил, что местонахождение большей части мин известно, но отказался сообщить, как американские военные собираются с ними поступить.

Иранские военные корабли вышли для минирования в Ормузский пролив в минувший вторник, 10 марта. Военно-морской флот США нанес по ним массированный удар и отчитался об уничтожении не менее 16 судов. Несмотря на это в акватории остались уже установленные мины.

Ормузский пролив — один из важнейших проходов для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ. На акваторию приходится до 20% всего мирового рынка энергоносителей.

Кроме мин, проход судов осложнился из-за постоянных обстрелов со стороны иранских военных. В среду, 11 марта, под удар флота Корпуса стражей Исламской революции попали контейнеровоз Mayuree Naree под флагом Таиланда и танкер под флагом Либерии.