Стюардессы отравились неизвестным газом во время рейса в Сиэтл

Четыре стюардессы авиаперевозчика Alaska Airlines отравились неизвестным газом во время рейса и попали в больницу. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.
Борт следовал с Гавайских островов в Сиэтл 12 сентября. Экипаж почувствовал странный запах в салоне, после чего четырем бортпроводницам в возрасте от 28 до 59 лет стало плохо.
Лайнер экстренно приземлился в Гонолулу, пострадавшие оказались на больничной койке. Состояние стюардесс удалось стабилизировать, но их длительное время тошнило. Также у женщин зафиксировали нарушение координации. Другим членам экипажа и пассажирам помощь врачей не потребовалась.
Ранее российские моряки отравились газом на сухогрузе в Турции. Судно стояло на якоре у причала Челеби. В результате отравления погибли 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов.
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