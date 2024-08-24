Два российских моряка погибли из-за несчастного случая в Турции

Sabah: российские моряки отравились газом на сухогрузе в Турции

Фото: Pxhere

Двое россиян — членов экипажа российского сухогруза Navis 2 погибли из-за несчастного случая в Турции. Об этом сообщила газета Sabah.

Скончались 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов.

«Погибли предположительно от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби», — сообщили журналисты.

Их тела извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу. Позже представитель компании заявил, что мужчины погибли, упав в канализационный люк. Однозначного мнения о том, были ли они отравлены, нет. После вскрытия тела погибших отправят в Россию.

Ранее рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике, погибли восемь человек. В составе экипажа были моряки из России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая.

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