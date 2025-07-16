Степашин заявил о разнице полномочий Путина и Трампа

Полномочия президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа несравнимы, в США есть «глубинное правительство». Об этом РИА «Новости» заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

По его словам, Путин и Трамп похожи в том, что превыше всего ставят интересы своих стран.

«Другое дело, что в США есть „глубинное правительство“. Сами понимаете, полномочия Владимира Путина и полномочия Трампа несравнимы. Давайте говорить откровенно», — сказал бывший политик.

Степашин отметил, что Трампу нужно «готовиться к новым выборам либо самому, либо запускать вице-президента», однако у его команды и после следующих выборов есть шансы продержаться у власти.

«Надеюсь, что Республиканская партия „набирает листы“, что называется, экономические, политические. Думаю, у них есть шансы и дальше работать», — добавил он.

Ранее в Совфеде указали на нежелание Трампа ухудшить отношения с Россией.