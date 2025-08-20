Стену на границе США и Мексики выкрасят в черный цвет

Президент США Дональд Трамп распорядился выкрасить всю стену на границе с Мексикой в черный цвет. Об этом сообщила телеканалу Fox News министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«На жаре выкрашенные в черный поверхности становятся еще горячее, и людям становится еще сложнее перебраться», — объяснила она.

Ноэм также рассказала, что стена очень высокая и уходит глубоко в землю, что не позволяет ни залезть на нее, ни сделать подкоп. Кроме того, сооружение оснастят камерами и другим современным оборудованием, а вокруг выкопают рвы.

В конце июня телеканал ABC сообщил, что США планируют создать еще две буферные зоны на границе с Мексикой, доведя их общее количество до четырех.