Пентагон создаст вдоль мексиканской границы еще две буферных зоны

США планируют сделать вдоль границы с Мексикой еще две буферных зоны. Об этом сообщил телеканал ABC .

Он привел заявление американских ВВС и неназванного чиновника. По данным канала, работающие в буферных зонах военнослужащие будут выполнять правоохранительные функции. Они получат возможность временно задерживать нелегалов до тех пор, пока их не передадут Таможенно-пограничной службе.

Если США создадут еще две буферных зоны, то их общее число на границе с Мексикой увеличится до четырех.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о размещении местных представителей Нацгвардии по всей территории штата. На такую меру власти пошли для обеспечения безопасности на фоне массовых протестов из-за обновленной миграционной политики президента Дональда Трампа.

Глава штата подчеркнул, что нацгвардейцы задерживают только тех, кто представляет опасность для других граждан и причиняет ущерб чужому имуществу.