Стефанишина раскрыла требования США прекратить удары по объектам КТК под Новороссийском

США потребовали от Украины прекратить атаки на нефтяные объекты в Новороссийске, так как они вредят американским инвестициям в Казахстане. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью CNN .

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться, вы понимаете, от нападок на американские интересы», — сказала дипломат.

Речь идет об атаках на Каспийский трубопроводный консорциум под Новороссийском, через который Казахстан экспортирует основную часть нефти. В 2025 году Украина атаковала инфраструктуру КТК дронами и катерами.

Власти Казахстана выражали обеспокоенность этими ударами и призывали предотвращать их.