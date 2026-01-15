Steadfast Dart 26. НАТО начал переброску войск через Германию без участия США

Страны НАТО начали крупномасштабные учения Steadfast Dart 26, в ходе которых отработают переброску войск и вооружения через территорию Германии, выступающей ключевым логистическим узлом альянса. Об этом сообщаил портал t-online .

По данным журналистов, в ФРГ со всей Европы направляются тысячи военнослужащих, техника и вооружение. Всего в Германию прибудут около 10 тысяч военных, более 1,5 тысячи единиц боевой и транспортной техники, включая танки и ракетные установки, свыше 20 самолетов и истребителей, а также 17 кораблей ВМС.

В маневрах задействовали силы 11 стран НАТО: сухопутные войска, ВВС, ВМФ, а также космические и киберподразделения. США в учениях не участвуют.

Steadfast Dart 26 нацелены на отработку быстрой и скоординированной переброски личного состава, техники и транспорта внутри территории стран альянса. Германия в этом сценарии выступает принимающей стороной и основным логистическим хабом НАТО.

Ключевые фазы учений запланированы на февраль и пройдут преимущественно в ФРГ, в том числе на полигоне близ города Берген в Нижней Саксонии. Для недавно созданных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force (ARF) это станет первым учебным развертыванием под руководством командования НАТО в нидерландском Брюнсюме, отвечающего за Германию и восточное направление альянса.

Ранее стало известно, что первые военные из стран ЕС высадились в Гренландии. Операция на острове проходит под руководством властей Дании и без участия НАТО.