Ставшая бесплодной из-за гвоздей в мороженом американка получила 14 млн долларов

Компенсацию в 14 миллионов долларов присудила коллегия присяжных жительнице Флориды Брэнди Бакли, ставшей бесплодной из-за проглоченных гвоздей в мороженом Bruster’s. Как сообщила газета The New York Post , разбирательство продолжалось почти шесть лет.

Сломавший жизнь десерт американка съела в 2018 году в кафе города Палм-Бэй. В своих показаниях она пояснила, что заказала обычную порцию сливочного мороженого с пеканом. Но вместо орехов в сладости оказались металлические гвозди и осколки.

«Когда я проглотила, то почувствовала, как что-то застряло у меня в горле. Я подумала, что это пекан», — рассказывала Бакли журналистам.

Она подчеркнула, что после у нее начались боли в животе и она обратилась в больницу, где на рентгене врачи обнаружили гвоздь.

В медицинском заключении говорится, что пострадавшая получила необратимые травмы головы, шеи и нервной системы, а также потеряла возможность родить ребенка.

Вместе с мужем женщина обратилась в суд, с требованием взыскать с ресторанной сети

Bruster’s 15 тысяч долларов для компенсации расходов на медицинские услуги. Но присяжные при рассмотрении вердикта вынесли решение о взыскании с фирмы 14 миллионов долларов.

Представляющий интересы пострадавшей адвокат Скотт Альпизар заявил, что коллегия присяжных учла, что его клиентка больше не сможет иметь детей. Поэтому они увеличили сумму компенсации в несколько раз.

