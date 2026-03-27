Бездомный в США получит почти миллион долларов за ошибку полиции

AP: в США бездомный, задержанный по ошибке полиции, получит 975 тысяч долларов

В США бездомному мужчине, которого полиция по ошибке задержала и поместила в психиатрическую больницу, выплатят компенсацию 975 тысяч долларов. Об этом сообщило агентство AP .

В 2017 году правоохранители задержали его на улице, но бездомный представился именем своего деда, полный тезка которого находился в розыске.

«В результате допущенной в ходе установления личности ошибки незаконно задержанный и два года проведший в психиатрической больнице штата Гавайи мужчина получит компенсацию 975 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Задержанного освободили 17 января 2020 года. В судебном иске мужчина заявил, что у полицейских, медицинских работников и государственных защитников была возможность исправить ошибку, которая привела к задержанию, но никто ничего не сделал.

Также мужчина может получить от штата Гавайи дополнительную компенсацию в размере 200 тысяч долларов.

