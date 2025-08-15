«Ставки высоки!!!» Трамп оценил предстоящие переговоры с Путиным

Трамп заявил о высоких ставках перед вылетом на Аляску на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российском коллегой Владимиром Путиным на Аляске. За несколько минут до вылета в северный штат он опубликовал пост «Ставки высоки!!!» на своей странице в социальной сети Truth Social .

Подписчики главы государства в комментариях высказали поддержку насчет предстоящих переговоров.

«Желаю президенту Трампу удачи на сегодняшней встрече с президентом Путиным, на которой поставлены большие задачи, и пусть это приведет к более безопасному миру», — написал один из пользователей.

Другая подписчица подчеркнула, что Бог на стороне президента США, а значит, план Трампа обязательно реализуется в пользу обеих стран.

За несколько минут сообщение Трампа набрало более трех тысяч лайков и свыше 700 комментариев и репостов.

Встреча президентов России и США пройдет на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске в пятницу, 15 августа. По данным канала NBC, американский лидер лично встретит гостя, чтобы отдать ему почести.