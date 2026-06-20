США никогда не уважали своих союзников. Премьер-министру Италии Джорджии Мелони следует приложить больше усилий, чтобы отстоять суверенитет страны. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в телеграм-канале .

Она прокомментировала заявление Мелони о том, что премьер и Италия никогда не умоляют. Захарова напомнила, что самодостаточностью страна обязана бывшему председателю Совета министров Сильвио Берлускони.

«Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить „я“ после „Италии“, а не „до“», — сказала представитель МИД.

Захарова также объяснила Мелони, почему США не уважают союзников. Она припомнила высказывание премьера Бельгии Барта Де Вевера о том, что Европе отведена роль довольного вассала либо несчастного раба.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддался уговорам сфотографироваться с Мелони на саммите G7. Это разозлило премьера.